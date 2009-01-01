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ООО Издательский Дом "Урал Принт"

ООО Редакция Газеты "Быстрый Курьер"

Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Некрасова, 14

Телефон: +7 (343) 370–02–11, 370–02–27

Для сотрудничества: editor@bkural.ru

ООО "Издательский Дом Урал Принт". 620027 Екатеринбург, ул. Некрасова, 14. ИНН 6659074439, КПП 665901001.

ООО Редакция Газеты "Быстрый Курьер". 620027 Екатеринбург, ул. Некрасова, 14. ИНН 6678006385, КПП 667801001.

ООО "Урал Принт Медиа". 620027 Екатеринбург, ул. Некрасова, 14. ИНН 6678070454, КПП 667801001.

Электронная почта: maket@bkural.ru





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